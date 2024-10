Et donc tout ça pourquoi, au final ?

« Ambiguïté délibérée » : voilà comment Ehoud Barak, alors ministre de la Défense de l’entité sioniste, désignait, en 2010, la stratégie nucléaire de son gouvernement ; « une bonne politique, en entente totale avec les États-Unis », tenait-il, sibyllin, à préciser. Moins ambigüe et d’autant moins proclamée mais… tout aussi délibérée, l’organisation d’assassinats ciblés dans tout le Moyen-Orient – notamment en Iran : Mohsen Fakhrizadeh, le professeur en charge du programme nucléaire local, en 2020 ; Hassan Sayyad Khodaei, colonel des Gardiens de la Révolution, en 2022, ou Ismaïl Haniyeh, chef politique du Hamas, en 2024… – n’a depuis cessé de rappeler au Monde l’impunité dont jouit cette entente américano-sioniste. Pour combien de temps encore ?

Car les morts s’accumulent : en une seule année, plus de quarante mille palestiniens à Gaza, une réponse « légitime », nous affirme-t-on, aux mille deux cents victimes des « terroristes » du Hamas ; près de trois mille au Liban, journalistes, humanitaires, militaires de l’ONU et autres civils évidemment beaucoup plus « quelconques » que le moindre sioniste en terres palestiniennes occupées. Encore une bonne politique, donc, toujours en entente totale avec les USA ? On comprend en tout cas combien lourdement les visages s’assombrissent au Moyen-Orient arabe et perse. Et le moins qu’on puisse dire est que cette réponse aux exactions répétées du couple infernal est, elle, on ne peut plus objectivement légitime…

La Résistance palestinienne et ses alliés chiites pleurent leurs morts. Mais combien ont-ils gagné de nouveaux partisans, parmi les millions de familles durement touchées par les bombardements plus aveugles que ne le prétendent les communiqués de presse occidentale ? Parmi le milliard de musulmans outrés par le spectacle quotidien de ces dévastations délibérément génocidaires ? Et parmi les milliards de tant d’autres simples gens, partout sur notre planète bleue, jour après jour plus exaspérés par cet « ordre » mondial si délibérément ambigu ? Jusqu’aux États-Unis eux-mêmes où « un quart des juifs américains considère désormais l’entité sioniste comme un État d’apartheid (1) »… Et donc tout ça pourquoi, au final ?

Ahmed ould Cheikh

NOTE