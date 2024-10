Le 16 octobre s'est tenu le Premier Forum d'affaires B2B international Russie-Afrique Expo 2024 — Made in Africa, organisé par le Club Russie-Afrique de l'Université d'État de Moscou Lomonossov, l'Université russe de l'amitié des peuples (RUDN), le Club d'affaires africain et le Fonds russe de la paix. L'objectif du forum était d'ouvrir de nouveaux horizons de coopération entre la Russie et les pays africains.

Des représentants d'organismes gouvernementaux, d'entreprises et de sociétés d'État de Russie et de pays africains ont participé au forum.

Points clés :

- Plus de 500 participants ;

- 15 missions diplomatiques africaines ;

- Plus de 20 pays africains ;

- Plus de 50 représentants d'entreprises africaines ;

- Plus de 150 entreprises russes, associations professionnelles et agences d'investissement.

Le forum s'est ouvert par une session plénière modérée par : Louis Gouend, président de la commission de travail avec les diasporas africaines du Club Russie-Afrique de l'Université d'État de Moscou Lomonossov, et Inna Vitalievna Andronova, docteur en économie, professeur et doyenne de la faculté d'économie de la RUDN. Les personnes suivantes ont prononcé un discours de bienvenue aux participants :

- Dmitri Ilitch Soutchkov, chef du département des problèmes panafricains et des organisations régionales du DAF du Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, qui a lu un message de bienvenue de la part d'Anatoli Guennadievitch Bachkine, directeur du département de l'Afrique du Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie ;

- Violetta Nikolaïevna Medvedev, présidente du conseil d'administration de la section de la région de Moscou du Fonds russe de la paix, qui a lu un message de bienvenue de la part de Leonid Edouardovitch Sloutski, président de la commission des Affaires internationales de la Douma d'État.

- Andreï Gueorguievitch Dorokhin, chef du département d'analyse du commerce extérieur et des relations avec les organisations internationales du département des relations économiques externes et internationales de la ville de Moscou.

- Alexandre Fedorovitch Berdnikov, secrétaire exécutif du Club Russie-Afrique de l'Université d'État de Moscou Lomonossov.

Lors de la session plénière, des entrepreneurs russes et africains ont partagé les subtilités de la conduite des affaires en Afrique et en Russie et ont présenté les secteurs d'investissement et de commerce les plus attractifs, ainsi que les mécanismes de soutien existants.

Du côté russe, les intervenants étaient :

- Vitali Andreïevitch Stepanov, directeur général de l'ANO « Centre d'exportation de Moscou », a présenté la coopération de la ville de Moscou avec les pays africains et les possibilités pour les exportateurs d'obtenir un soutien.

- Andreï Vladimirovitch Severilov, membre du conseil d'administration de la RSPP, président de la sous-commission de la logistique et des chaînes d'approvisionnement, président de la société de portefeuille A7, a présenté une analyse de l'infrastructure existante et a défini les principaux axes d'optimisation du transport des marchandises.

- Iegor Aleksandrovitch Ivankov, président de la commission de développement des industries créatives au sein du conseil de la politique financière, industrielle et d'investissement de la CCI RF, a présenté des mesures de soutien pour renforcer la coopération russo-africaine.

- Marina Iourievna Nesterenko, présidente de la sous-commission du leasing du conseil de la CCI RF pour la politique financière, industrielle et d'investissement et rédactrice en chef de la revue « Affaires bancaires », a présenté les outils financiers actuels pour le commerce avec les pays africains.

- Alexei Evguenievitch Podenok, président de l'Association moscovite des entrepreneurs, a présenté l'accélération et la réduction des coûts des livraisons de produits d'exportation russes vers les pays d'Afrique orientale et australe en utilisant le corridor de transport international Nord-Sud.

- Andreï Sergueïevitch Gromov, membre du conseil d'administration d'AREA, fondateur de l'agence de conseil GR-Group, a présenté de nouvelles solutions dans le domaine de l'énergie pour un développement complet des relations entre la Russie et l'Afrique.

Du côté africain, les intervenants étaient :

- Marie Caroline Ngo Towada, directrice générale de Kindak Advys Sarl (Cameroun), a présenté les produits « MADE IN AFRICA » et leur attractivité potentielle pour le marché russe.

- Henri Doué Taï, président de la Chambre de commerce Côte d'Ivoire - Russie, a présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire pour les entreprises russes.

- Le président de la communauté nigériane en Russie, expert du fonds "Roscongress" et du Club de discussion international "Valdaï", le professeur Maurice Okoli, a présenté les opportunités d'investissement au Nigeria pour les entreprises russes.

- La présidente de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-russe, Khrystyna Pavlivna Romanenko, a présenté les possibilités de collaboration avec la Tunisie.

- Le directeur d'Ethiopian Airlines en Russie, Michael Taffesse, a présenté les possibilités de transport de fret, assurant une livraison rapide des marchandises entre la Russie et les pays d'Afrique.

Après la session plénière, les participants ont assisté à l'ouverture d'expositions commerciales et culturelles mettant en valeur plus de dix pays du continent africain. Les produits agricoles, cosmétiques, artisanaux et touristiques étaient exposés.

Ensuite, dans le cadre d'une discussion en panel, une section intitulée "Dialogue informel Russie-Afrique : que pouvons-nous nous offrir mutuellement" a permis aux entreprises russes et africaines de se présenter, de présenter leurs produits et leurs activités. De nombreuses entreprises régionales russes étaient présentes, provenant de Toula, Iaroslavl, du Kraï de Khabarovsk, de l'oblast de Tioumen, de Mordovie, d'Ekaterinbourg, de Voronej, de Lipetsk, de Kazan, de Saint-Pétersbourg, de Naberejnye Tchelny et d'autres régions.

Après cela, en marge du forum, de nombreuses rencontres B2B ont eu lieu entre des représentants d'entreprises russes et africaines.

À la suite du Forum, plusieurs contrats de livraison de produits d'Afrique vers la Russie sont en cours de signature.

L'événement a été bien accueilli par les participants. Il est prévu d'organiser le forum annuellement et d'étendre le programme des rencontres B2B sur plusieurs jours.

Le forum s'est terminé par un concert de musique africaine et une projection de films africains dans l'Ingénieur Corps de la Galerie Tretiakov.

Citation

Extrait du discours d'Anatoli Guennadievitch Bachkine, directeur du département de l'Afrique du Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, aux participants du forum "Russie-Afrique Expo 2024" :

"La Russie, en tant que pays doté d'un potentiel solide et de compétences suffisantes dans divers domaines économiques, avec des technologies modernes, est prête à partager ses acquis, ses connaissances et son expérience avec ses amis africains, à réaliser des interactions commerciales mutuellement bénéfiques, a-t-il déclaré. Nous soutenons pleinement la volonté des Africains de renforcer leur souveraineté économique."

Anatoli Guennadievitch Bachkine a souligné que l'Afrique est une région en développement dynamique avec un énorme potentiel de croissance, un marché intérieur attractif et un potentiel d'exportation en expansion. "Ces dernières années, il [le continent africain] consolide son autorité internationale, se faisant de plus en plus entendre comme un acteur influent de la politique mondiale, l'un des centres de formation d'un ordre mondial multipolaire", a ajouté le directeur du département.

"Compte tenu de tous ces facteurs, il est tout à fait naturel que notre pays accorde une importance particulière à l'établissement d'un partenariat durable et mutuellement bénéfique avec l'Afrique, avec laquelle elle partage de nombreuses choses - des traditions de lutte anticoloniale commune à une vision commune de nombreux problèmes clés de notre époque et, ce qui est très important, l'adhésion à des valeurs fondamentales communes", a conclu Bachkine.