La Mauritanie participe à la réunion du comité préparatoire africain pour le sommet du G20

Les travaux du comité préparatoire des ministres africains de l'Économie et des Finances ainsi que des gouverneurs des banques centrales, en vue de leur participation à la réunion du G20 prévue en avril prochain au Brésil, ont débuté ce lundi à Washington, en marge des réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

La réunion a pour but de discuter de la participation de l'Union africaine à la réunion du G20 et de l'élaboration de positions unifiées sur l'identification des priorités économiques de l'Afrique et des moyens de relever les défis communs au sein du G20, ainsi que des mécanismes visant à renforcer le dialogue et la coopération entre la Commission de l'UA, les ministres africains des finances et les gouverneurs des banques centrales afin de formuler des positions et des priorités communes dans le cadre du G20.

Par ailleurs, les stratégies destinées à renforcer la participation de l'Afrique et à accroître son influence dans la formulation des politiques économiques mondiales à travers le G20 seront examinées.

Il est attendu que la réunion aboutisse à un consensus sur les priorités africaines qui seront soumises lors de la rencontre des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20.

Seront également définies les stratégies et recommandations visant à consolider la participation et l'influence de l'Afrique au sein du G20, tout en établissant un cadre de coopération continue entre la Commission de l'Union africaine, les ministres des Finances africains et les gouverneurs des banques centrales afin de clarifier les positions et priorités communes dans ce cadre.

Cette réunion réunit les ministres africains de l'Économie et des Finances, les gouverneurs des banques centrales, les ambassadeurs africains à Washington, les présidents des institutions financières multilatérales africaines, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, ainsi que d'autres parties prenantes concernées.



Source: MEF