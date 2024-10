Festival Culture Métisse : du 23 au 26 octobre 2024 à Nouakchott

Le Festival Culture Métisse revient en force cette année pour sa 12e édition, avec une programmation vibrante, à 90 % mauritanienne, et une expérience 100 % live, où musique et danse prennent vie sur scène. Fidèle à l’esprit des éditions précédentes, le festival reste le rendez-vous incontournable pour célébrer la richesse et la diversité culturelle de la Mauritanie.

Une Édition qui S’inscrit dans la Continuité d’un Tournant Historique

L’édition 2023 avait marqué un tournant décisif, ouvrant un dialogue autour des défis et opportunités de l’essor de l'industrie culturelle en Mauritanie. Cette 12e édition poursuit cette ambition en renforçant les synergies entre les artistes, créateurs, et acteurs culturels du pays, consolidant une dynamique de coopération durable.

Une Mosaïque Humaine et Artistique

Le festival se distingue par son approche profondément humaine, offrant une scène aux voix diversifiées et rassemblant des artistes engagés. Chaque prestation devient une célébration des différences et un hommage à nos similitudes, tissant un véritable arc-en-ciel culturel. Le public pourra ainsi découvrir un mélange unique de rythmes, de danses et de sonorités, dans un esprit d’inclusion et de partage.

Thème 2024 : « L’Intelligence Artificielle et son Impact sur la Création Musicale »

Cette année, le festival plonge dans un thème contemporain et audacieux : l'impact de l’intelligence artificielle sur la musique. Une série de conférences et de performances explorera les rencontres entre créativité humaine et technologie, révélant comment l’innovation redéfinit le futur de la musique tout en interrogeant l'essence même de la création artistique.

Un Événement Porté par une Communauté de Partenaires Engagés

L'âme du festival réside dans l’engagement de ses artistes, équipes techniques, mécènes, et partenaires, que l'organisation tient à remercier chaleureusement et particulièrement l’Institut français de Mauritanie.

Leur soutien renouvelé assure le succès de cette édition et reflète une confiance partagée dans le potentiel transformateur de la culture.

Promouvoir la Culture comme Instrument de Paix et de Développement Durable

Le Festival Culture Métisse n’est pas seulement une vitrine artistique mais aussi un moteur de changement social. À travers ses initiatives, il promeut la liberté d’expression, le dialogue interculturel et le vivre ensemble harmonieux. Avec Nouakchott Music Action, cette édition poursuit la mission de renforcer le rôle de la culture en tant que levier de paix et de développement durable.

Un Voyage Culturel Inoubliable Vous Attend !

Du 23 au 26 octobre 2024, laissez-vous porter par une expérience immersive, où chaque moment sera une invitation à voyager au cœur des traditions et des nouvelles tendances artistiques. Soyez au rendez-vous et venez célébrer ensemble cette fête de la diversité, où créativité et technologie se rencontrent pour esquisser l'avenir de l’art.