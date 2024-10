﻿Inondations dans la vallée du fleuve : les autorités accusées d’avoir ignoré les alertes de l’OMVS

La catastrophe causée par les inondations dans plusieurs localités de la vallée du fleuve Sénégal, est en grande partie imputables à l’attitude des autorités, qui n’ont pas suffisamment pris en compte les alertes répétées de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), déplore l’Union des Forces de Progrès (UFP),dans une déclaration rendue publique lundi soir.

Le document regrette « l’absence d’une véritable campagne de sensibilisation auprès des populations, pour les préparer au pire, et d’un dispositif préventif de secours sur le terrain ».

Ce qui explique « aujourd’hui, le nombre de villages pris au dépourvu, qui vivent dans l’eau » plongés dans « une situation de détresse totale et une véritable catastrophe ».

A titre d’illustration, la déclaration cite plusieurs localités du Guidimakha, du Gorgol, du Brakna et du Trarza : Diaguily, Diogountouro, Ghabou, Gouraye, Saghé Lobaly, Toufounde Civet, Diatar,Wouro Guelal, Fanaye Walo…. Dans les eaux « sans aucune intervention de secours au profit des populations sinistrées ».