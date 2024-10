Enquêtes du parquet : "aucune preuve ou indication permettant d’étayer les allégations de trafic de drogue ou de blanchiment d’argent"

Le parquet du tribunal de Nouakchott Ouest a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 14 octobre, que l’enquête menée n’a trouvé aucune preuve ou indication permettant d’étayer les allégations de trafic de drogue ou de blanchiment d’argent et, par conséquent, aucune poursuite pénale n’est justifiée à cet égard". Des investigations avaient été lancées par le ministère public sur les rumeurs de trafic de drogue et de blanchiment d’argent, qui ont été largement diffusées et ont suscité l’inquiétude du public.

Cependant, tempère le communiqué, "l’enquête a révélé que certaines transactions liées au transfert de fonds ont eu lieu en dehors du cadre légal en vigueur. Ce qui nécessitera de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation, et d’ordonner aux parties concernées de se conformer strictement aux lois et règlements applicables".

Le ministère public réitère "sa volonté d’appliquer la loi de manière équitable et stricte, et appelle chacun à faire preuve de prudence dans la publication ou la diffusion de nouvelles non fiables ou non confirmées, afin de préserver la quiétude publique".

Pour rappel, le comité d’enquête multisectoriel et multidisciplinaire comprenait des membres du pouvoir judiciaire et d’autres organes de contrôle. Selon le parquet, "afin de garantir la transparence et l’exactitude de l’enquête, toutes les parties intéressées ou concernées ont été entendues, et les preuves disponibles ont été examinées de manière approfondie et détaillée, y compris les documents et les papiers liés à l’enquête".