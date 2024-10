Sebkha: La mairie organise des opérations d’évacuation des eaux

Depuis le vendredi dernier (11 octobre), les services de la mairie de Sebkha se battent contre les inondations consécutives aux pluies tombées sur la capitale. En effet, les 35 mm tombées sur la commune ont inondé les maisons mais surtout le grand marché et certaines mosquées de la commune. Le marché est complètement noyé, avoue le maire, Ba Ismaila, bottes aux pieds et gilets au dos, pataugeant dans les eaux saumâtres. Avec les citernes du ministère de l’hydraulique et de l’assainissement, le personnel de la mairie procède au pompage des eaux stagnantes qui entravent fortement l’accès à ce grand marché. Pour accéder à certains endroits du marché, les usagers pataugent dans les eaux avec les bottes qu’ils achètent ou louent auprès de certains individus qui profitent de cette situation. On y a vu même des charrettes et mêmes des gens qui portent sur leur dos des usagers pour les faire franchir les eaux sales.

Après le grand marché, les opérations d’assainissement et de pompage seront concentrées dans les mosquées, fortement inondées, indique l’édile de Sebkha. Il faut rappeler que le grand marché de Sebkha est un sérieux casse-tête pour la mairie. Apres son élection, le maire a organisé des opérations de deguerpissement des commerçants ambulants et les boutiquiers qui occupent les voies de passage du marché. C’est un véritable travail de titan, les comportements inciviques des citoyens ajoutent au désordre ambiant.