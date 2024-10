Abderrahmane  Weddady sous contrôle judiciaire

Le blogueur Abderrahmane Weddady a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction du sixième cabinet qui n’a pas suivi le ministère public qui avait demandé le placement sous mandat de dépôt du blogueur pour ‘’atteinte à la sûreté de l’Etat’’ et ‘’diffusion de fausses nouvelles’’ sur les réseaux sociaux en attente de la fin de l’enquête.

Déféré, ce jeudi 10 octobre, Abderrahmane a été auditionné par le procureur de la République avant d’être envoyé au juge du sixième cabinet avec la demande de placement sous mandat de dépôt, en attendant la fin de l’instruction. Abderrahmane est poursuivi pour des publications et déclarations remontant au 3 octobre dernier qui ont suscité de larges controverses et portant ‘’atteinte à la réputation et à la sûreté de l’Etat ’’.

La gendarmerie nationale avait porté plainte contre le blogueur, suite à des allégations sur les chiens de la brigade canine de la gendarmerie. Il était détenu depuis quelques jours par les autorités.

Taleb Bouya Ould Cheikh Ayah avait lui aussi déposé une plainte contre le blogueur suite à des insinuations sur l’origine de leur fortune. Arrivé la nuit dernière, Taleb Bouya a été interpellé à l'aéroport de Nouakchott. Convoqué par la commission d'enquête, il se trouvait à l'étranger.