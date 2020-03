APPEL AU PEUPLE MAURITANIEN ET AUX FORCES VIVES POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE de COVID-19

Le monde entier fait face à l’une des plus grandes épidémies de notre histoire récente. Partie de Chine en janvier 2020, elle se répand comme une traînée de poudre en n’épargnant pratiquement plus aucune région. L’économie mondiale en est bouleversée, les bourses s’effondrent, et partout la panique s’installe. Pris de court par la rapidité des évènements, beaucoup de gouvernements sont désemparés et prennent des mesures drastiques de confinement et de mises en quarantaine de populations entières, à une échelle et dans une ampleur sans précédent, tout en fermant leurs frontières. Les uns après les autres, les services publics, déjà très affectés par les différentes politiques néolibérales imposées partout aux peuples, se trouvent confrontés à des défis majeurs. L’épicentre de la crise sanitaire devenue mondiale se déplace d’un continent à l’autre. Les morts et les personnes infectées se comptent désormais par dizaines de milliers et les projections pour les jours et semaines à venir font craindre le pire.

D’abord épargné par l’épidémie comme la plupart des pays du continent, notre pays a connu tout récemment son premier cas de contamination. S’il faut saluer la prompte réaction des autorités face à cette situation à travers les premières mesures prises pour rassurer les populations comme la fermeture des établissements d’enseignement pour une semaine et la dissuasion des regroupements publics, la restriction des entrées dans le pays etc, force est de souligner la gravité des dangers potentiels qui résident dans la grande détresse dans laquelle se trouve l’ensemble de notre système de santé publique, la faiblesse des moyens du service public, les mauvaises pratiques administratives et sociales, et les conséquences dramatiques pouvant résulter, dans ces conditions,de la multiplication des cas de contamination.

Devant l’ampleur de ce défi sans précédent et les risques immenses que cette pandémie fait courir à nos populations, l’UFP lance un appel solennel au Gouvernement, aux forces politiques et syndicales, à la société civile et aux citoyens de quelque obédience ou bord politique qu’ils soient, pour joindre leurs efforts en vue de faire face aux menaces, chacun dans la mesure de ses forces et suivant ses capacités de mobilisation et d’action sur le terrain, dans tout le territoire national, en comptant sur nos propres efforts et sur le soutien de pays et organisations amis. Face au coronavirus, l’unité nationale et la solidarité citoyenne doivent être de rigueur et permettront de surmonter les difficultés, de mutualiser les moyens, de combattre les faiblesses et de corriger les déficiences de notre système de santé.

Il n’y a pas un seul instant à perdre pour gagner la bataille de la maladie, prémunir notre peuple de la tragédie et créer les conditions d’une véritable sortie de la détresse multiforme que vit le pays, notamment en matière de santé.Les consignes données par les autorités dans le cadre de cette bataille doivent être scrupuleusement respectées afin d’éviter tout débordement, toute panique, en privilégiant la solidarité, surtout en direction des personnes les plus vulnérables.

Pour une vaste mobilisation de toutes les forces vives du pays face à l’épreuve de la pandémie !

Nouakchott le 17 Mars 2020

La Présidence de l’UFP