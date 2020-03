Maroc : Tous les ministres examinés

Tous les membres du gouvernement marocain ont été soumis à des analyses au laboratoire pour s'assurer qu'ils n'ont pas contracté le covid 19. Cette mesure intervient après l'annonce samedi de la contamination du ministre des transports, de la logistique et de l'eau Abdel Kader Amara par le Coronavirus. Selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement, tous les résultats des analyses des ministres étaient négatifs attestant que les membres du gouvernement se portent bien et vaquent le plus ordinairement à leur travail. Le Maroc a enregistré onze nouveaux cas de personnes contaminées faisant passer ainsi le nombre de malades à 28 dont un décès et un guéri. Dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 , le Roi Mohamed VI a donné des instructions pour la création d'un fonds spécial de gestion et de lutte contre le coronavirus pour lequel des notifications financières sont accordées à hauteur de 10 milliards de Dirhams (environ 1,4 milliard de dollars). L'atteinte du ministre marocain par le virus a été annoncée samedi par un communiqué du gouvernement qui rassure cependant que sa situation ne suscite aucune inquiétude. Le ministre de l'équipement restera confiné chez lui pendant 14 jours en continuant ordinairement à remplir ses fonctions.