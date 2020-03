Accès des femmes à la magistrature: Vif plaidoyer

Plusieurs jeunes activistes, des juristes et étudiants en droit ont pris part à cette rencontre au cours de laquelle diverses communications ont été présentées par la députée Siniya Mint Mohamed Saleck ainsi que Cheikh Abdellahi Ould Mohamed professeur d’université. Pour Me El Id Mohameden avocat au barreau de Nouakchott et parlementaire : « Rien n’interdit aux femmes d’exercer les fonctions judiciaires. Il y a certaines pratiques qui continuent de jouer, de manière négative sur l’ accès des femmes aux secteurs de la justice. Cette situation doit interpeller tous les mouvements qui s’impliquent dans la promotion du genre. Nous devons encourager, plaide-t-il, les femmes à terminer et faire des études poussées afin d’obtenir des diplômes ». Pour Me El Id, rien ne justifierait l’absence de femmes au sein des corps d’huissiers et notaires du fait que les titulaires de ces charges sont nommés par arrêté

ministériel. Les cellules de genre au sein de chaque département ministériel devant prendre en compte la participation des femmes à toutes les prises de décisions semblent dépassées.

La situation se corse davantage. «Aujourd’hui, le nombre de filles inscrites en faculté de droit régresse constamment. Nous devons tirer les leçons de cette régression ainsi que les facteurs socio-culturels qui bloquent l’accès des femmes au secteur ».Pour la députée Siniya Mint Mohamed Saleck, « le regard sociétal n’est pas favorable à l’accès des femmes aux fonctions judiciaires. Endoctrinées par la société, les femmes ont du mal à se défaire de cet étau». Elle cite aussi le faible taux de dépôt de dossiers des femmes dans les concours qui, de son avis, ne favorise pas leur ascension dans les fonctions judiciaires et autres.