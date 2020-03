Cyclisme: Deuxième étape du Tour du Sahel

Ce mercredi matin (4 mars 2020) après une bonne nuit de sommeil à Akjoujt, les cyclistes ont pris le coup d'envoi de la deuxième étape, longue de 130 km entre Akjoujt et Ain Ehl Taya, devant la place de

l'indépendance. Le coup d’envoi a été donné par le wali de l'Inchiri Zayed Ledhane Ould Val Oumou entouré des autorités locales et des élus de la wilaya. Zayed Ledhane Ould Val Oumou avait auparavant évoqué devant la presse l’importance du Tour aussi bien dans le domaine sportif que touristique et s’est félicité du passage de l’épreuve qui

gagne en succès, pense-t-il, dans la wilaya de l’Inchiri.

Après un départ groupé sur plus de 60 km, un tunisien s’est échappé en solitaire pour prendre une avance considérable sur la tête du peloton.

Seulement les Marocains, toujours bien organisés, vont organiser la remontée très vite pour le rattraper au km 90 d’Akjoujt.

A Aïn Ehel Taya où s’est achevée la seconde étape, les populations sont restées mobilisées tout au long de la journée, en dépit de la canicule pour accueillir dans une ambiance festive les coureurs. Finalement, au milieu d'une liesse populaire à Ain Ehl Taya, c 'est le marocain Sabbahi El Houcaine, vainqueur de la première étape qui a terminé devant un français. Les Mauritaniens ont tous réussi à rallier Ain EHL Taya et ainsi éviter l'élimination qui a touché des membres des équipes guinéennes et Libyennes.

Seul bémol de cette étape, la chute d'un cycliste algérien à cause d’un pneu caché par un camion en panne sur la route.

Toutefois, il importe de signaler que le wali de l'Adrar qui a suivi toute l'étape et son bon déroulement, a veillé personnellement sur le suivi médical du cycliste qui a été transporté et soigné à l’hôpital d'Atar.

Le gouverneur de l’Adrar Diagana Mohamedou El Hadj Wagué, accompagné des responsables administratifs et sécuritaires de la région, a reçu le peloton et par la suite présidé la cérémonie de remise des médailles et maillots.

Le président de la Fédération mauritanienne de Cyclisme Abderrahmane Ethmane a mis l’accent sur la grande visibilité qu’offre ce tour pour la Mauritanie et fait ressortir le coté sécuritaire non sans magnifier les efforts déployés par les autorités pour garantir la sécurité du pays et des frontières.

Le conseiller technique du ministre de la Jeunesse et des sports, en charge de la communication, Mohamed Ould Feily « Antar » a abondé dans le même sens non sans souligner l’importance de la pratique du cyclisme. Pour Antar, les automobilistes doivent accorder une grande importance à ce Tour en s’écartant des routes et s’arrêtant pour une demi-heure, le temps du passage du Tour qui au fil des ans est devenu un rendez-vous majeur dans l’agenda sportif du pays.

Le maire de la localité Mohamed Ould Chenoun s’est réjoui d’accueillir pour la seconde fois l’épreuve avant d’évoquer les opportunités qu’offre ce passage en termes de rayonnement d’image et

d’apports économiques pour sa commune.

Ce soir, les cyclistes passeront la nuit dans la capitale de l'Adrar.

Jeudi, les coureurs relieront Atar à Choum avec la montée de la montagne de Tenzagh pour un parcours de 103 km.