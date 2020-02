﻿Protocole d’accord de coopération entre G5 Sahel et chambres de commerce

Le Secrétariat Permanent du G5 Sahel et l’Union des Chambres de Commerce du G5 Sahel (UCCG5S) ont signé mardi après-midi, en marge du sixième sommet des chefs d’Etat qui a tenu ses assises à Nouakchott, un protocole d’accord de coopération pour l’accompagnement «dans la prise en charge des défis économiques, sociaux et le renforcement de la résilience des populations» de la sous-région.

Le Sahel est confronté à la propagation du terrorisme, du crime transfrontalier et de l’insécurité dans un contexte d’extrême pauvreté, aggravé par le phénomène du dérèglement climatique».

Ainsi, la signature de la convention «rentre dans le cadre ce la mise du Programme d’Investissement Prioritaire (PIP) du G5 Sahel.

Globalement, Il s’agit de réaliser des projets contribuant à la lutte contre le chômage et la pauvreté, favoriser la fluidité des échanges sur les différents corridors de l’espace G5 Sahel ».

Au plan spécifique, « le protocole d’accord de coopération cible des projets à effets rapides en privilégiant des zones démunies, ce qui devrait améliorer les conditions des populations de façon concrète et visible ».

Les pays du G5 Sahel sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.