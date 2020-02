Mise au point du journal

A la suite de la publication, le 17 décembre 2019, d’un article intitulé « Les chameaux de l’Union européenne : une histoire belge… Qui ne fait pas rire » sur notre site internet, la société THEMIIS s’est plainte auprès de nous de propos contenus dans cet article et qu’elle estime diffamatoires à son encontre.

Nous l’avons rapidement supprimé mais malheureusement d’autres sites l’ont relayé entre-temps.

L’article en question n’est pas le produit de notre rédaction, il a été écrit par un contributeur qui tient à garder l’anonymat, le nom figurant en signature étant un nom d’emprunt.

Nous n’avons pas pu vérifier les informations contenues dans cet article et notamment celles relatives à THEMIIS et au marché signé avec l’Union européenne, qui semble rester en travers de la gorge de notre héros caché. Le titre accrocheur et le sensationnel ont pris encore une fois le dessus.

Cependant nous assumons l’entière responsabilité de sa publication.

Notre intention n’était nullement de nuire à THEMIIS et nous lui présentons nos excuses.

Avec nos sentiments les meilleurs.