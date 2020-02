Prestataires de service : phase 2

Les rideaux sont tombés ce mardi 11 février sur la formation d'une semaine ( du 5 au 11 février) organisée par le ministère de l'enseignement Fondamental et de la réforme de l'éducation au profit de la deuxième vague composée de 739 instituteurs dont 289 francisants, 450 entre bilingues et arabisants. Quarante inspecteurs de l'enseignement Fondamental ont supervisé cette formation sur la base d'un module de formation aux contenus théorique et pratique réalisé par une équipe d'experts de l'inspection chargée de l'enseignement Fondamental et par la direction de l'enseignement Fondamental. En novembre passé, une première vague de prestataires ( 2200) ont subi une formation similaire et ont été affectés à travers toutes les wilayas nationales où ils ont été aussitôt mobilisés pour combler les déficits enregistrés dans des centaines d'écoles. Depuis la désignation du dernier gouvernement dans lequel un ministre de l'enseignement Fondamental et de la réforme de l'éducation a été nommé, les choses semblent bouger pour relever le défi de la refondation d'un système déliquescent depuis plusieurs décennies. Les nouveaux responsables de ce département ont entamé des concertations avec tous les acteurs impliqués dans l'opération pédagogique, notamment entre autres certaines personnes ressources, des associations des parents d'élèves et des syndicats de l'enseignement. Le ministère a aussi diligenté un audit qui devrait donner lieu à la mise en place d'une base de données de ses ressources humaines en vue d'une utilisation plus rationnelle et plus profitable au système. Le mouvement des inspecteurs departementaux qui a été opéré il ya trois mois a suscité un grand soulagement puisque selon certains cadres du ministèr, " c'est la première fois que des critères ont été mis en place pour procéder aux affectations ".