Ould Mansour critique Ould Seyidi

Dans une publication sur sa page facebook, l’ancien président de Tawassoul, Mohamed Jamil Mansour, en réaction au discours du président de ce parti prononcé à l’occasion de l’ouverture du Conseil de la Choura a déclaré ‘’ que le discours est pessimiste et négationniste et ne résiste pas face au climat d’ouverture et des politiques de communication et aux mesures ayant touché des domaines importants et des pas dont ont bénéficié les exclus qui en ont le plus besoin en plus de quelques décisions symboliques importantes et significatives’’. Ould Mansour a ajouté: ‘’ Il est de la responsabilité de voir les choses comme elles sont sans exagération ni minimisation’’ puis de continuer: ‘’ Ce discours ne convainc pas grand monde exactement comme celui qui fait croire aux gens que tout est bon et que tous les problèmes sont réglés ou que les reformes demandées ont été réalisées et que les citoyens sont dans leur meilleure situation.. Ce discours ne résiste pas devant les nombreuses attentes des citoyens en termes de sécurité, d’amélioration des conditions de vie, de baisse des prix, des problèmes de chômage ou des disfonctionnements structurels de l’administration et de l’économie’’.