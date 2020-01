Académie pour la formation des diplomates : Un plus nécessaire

Le gouvernement mauritanien a adopté au cours de son conseil hebdomadaire du jeudi 23 janvier 2020 un projet présenté par le ministre des affaires étrangères et de la coopération ayant pour objectif de créer une académie qui a pour rôle de former les diplomates. Selon Ould Cheikh Ahmed, le MAEC, cette institution permettra le renforcement des capacités des fonctionnaires du ministère pour leur permettre de mieux s'acquitter convenablement des missions qui leur sont dévolues en les dotant des compétences nécessaires à cela. Le ministre a précisé que les domaines de formation de l'académie concerneront le droit international général, les relations internationales, les techniques de la négociation, les methodologies de travail, les langues et la communication.

Cette académie sera un établissement expérimental pendant deux ans qui serviront à l'identification des critères. Il faut rappeler que les diplomates mauritaniens reçoivent leur formation initiale à l'École nationale d'administration, de la Magistrature et de la Communication. Le rôle de la prochaine académie se limitera à la formation continue et au renforcement des capacités.