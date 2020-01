Tidjikja : La 4e édition des journées pour la sauvegarde de la Ghadima démarre ce mardi

La 4e édition des journées pour la sauvegarde la Ghadima, ancien Ksar de Tidjikja démarre, mardi 14 janvier 20, dans la capitale du Tagant.

Organisées par l’Association pour la Sauvegarde de la Ghadima (ADG), ancien Ksar de Tidjikja, ces journées ont pour but d’œuvrer pour la sauvegarde et la restauration de ce vieux quartier et de conserver son riche patrimoine culturel (manuscrits) et architectural(les (vieilles bâtisses et leur architecture traditionnelle). Elles constituent, de ce fait, un cadre de réflexion pour les natifs de Tidjikja qui se retrouvent, depuis 4 années déjà, en ce mois de janvier pour débattre des questions du vieux quartier, en ruines depuis bien longtemps, un quartier qui abrite, il faut le signaler, la maison de l’illustre érudit Sidi Abdoullah Ould Haj Brahim qui repose à Qhouba, 65 Km au sud est de la ville et la première mosquée Atiqh de la ville.

Parmi les actifs de l’ASG, on peut citer la restauration de quelques maisons avec des matériaux locaux (argile, pierres et palmiers..) en collaboration avec les propriétaires traditionnels et le ministère de la culture, de l’artisanat et du tourisme.

Durant 3 jours, les participants, venus de Nouakchott et des autres coins du pays vont écouter le rapport bilan de Taleb Mohamed Ould Lemrabott, président de l’ASG et débattre de l’état d’avancement de son plan d’action, décliné à travers des exposés -débats. Autre activités au menu, une randonnée dans les ruelles étroites du vieux quartier, des expositions de manuscrits et de produits artisanaux, et des soirées artistiques et culturelles.

Les journées culturelles de la Ghadima sont une occasion pour les fils de la ville dont beaucoup ont vu le jour dans ce vieux quartier de se ressourcer, en visitant les maisons des grands parents.

Rappelons que le quartier de la Qhadima est classée patrimoine national en 2015 et de l'ALESCO, en 2019.