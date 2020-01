Fondation Sidamine Ahmed Challa : Démarrage des actions

Créée en 2019 juste une année après la tragique disparition de Sidamine Ahmed Challa, une Fondation présidée par son épouse Deija Mint Houeibib vient de lancer le 4 janvier 2020 sur des chapeaux de roue ses activités à son siège d’Aleg. Plusieurs autorités officielles, notamment le wali du Brakna, le Hakem de la moughataa d’Aleg, des responsables sécuritaires, des chefs de services régionaux et des personnalités ont assisté aux festivités de la cérémonie de lancement des actions qui inaugurent l’entrée en jeu de cette Fondation dont les objectifs sont en autres la prise en prise en charge des orphelins et des veuves et l’assistance des personnes en situation d’handicap et des vieilles personnes. Selon Deija Mint Houeibib, la présidente de la Fondation Sidamine Ould Ahmed Challa, son organisation, dont l’objectif est de venir en aide aux communautés les plus vulnérables, commence ses activités au Brakna mais elle prévoit dans un proche avenir d’étendre ses interventions sur l’ensemble du territoire national à travers la mise en œuvre d’un ambitieux plan d’action pour la réalisation duquel la Fondation requiert la collaboration de partenaires nationaux et internationaux et de personnalités de bonne volonté. Au cours de la cérémonie de lancement, la Fondation Sidamine a procédé à la distribution de centaines de couvertures et de kits scolaires au profit d’orphelins, de veuves, de personnes âgées et de celles souffrant d’handicap. Comme à son vivant, la maison de feu Sidamine Ahmed Challa a refusé du monde venu des quatre coins de la ville pour exprimer la reconnaissance à un homme dont la disponibilité, la bienveillance et l’humanisme ont marqué ceux qui l’ont connu à travers toute la Mauritanie. Feu Sidamine Ahmed Challa a occupé plusieurs hautes responsabilités dont entre autres ambassadeur au Mali, directeur général des impôts et secrétaire général du ministère des mines. Il est décédé le 14 février 2018 en Espagne oû il a été transporté d’urgence pour recevoir des soins.