Début d’une semaine du Maroc à Nouakchott

Le coup d’envoi officiel marquant le démarrage des activités de la première édition d’une semaine marocaine à Nouakchott, a été donné lundi en début d’après-midi à l’Office du Complexe Olympique (OCO) en présence du ministre mauritanien du commerce et du tourisme, Mahmoud Sid’Ahmed, du ministre de la culture et de l’artisanat, Dr Sid’Ahmed ould Ghaber, de l’ambassadeur en Mauritanie, Hamid Chabar, de plusieurs autres personnalités mauritaniennes, marocaines et membres du corps diplomatique. Cette semaine se déroule du 16 au 22 décembre.

Elle est organisée par l’ambassade du Maroc en Mauritanie, en partenariat avec le ministère mauritanien du commerce du tourisme, de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), la Maison de l’Artisan (MA), l’Etablissement Autonome de contrôle et de Coordination des Exportation (Morocco FOODEX) et la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM). Cette semaine va permettre « de consolider les relations séculaires au niveau humain, commercial et culturel, entre les 2 pays, au moment ou on évoque avec force, l’idée d’une intégration poussée du continent africain à travers un vaste et unique marché », a souligné le ministre mauritanien du commerce, Mahmoud Sid’Ahmed, dans une déclaration faite à la presse.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc, Hamid Chabar, a présenté la manifestation comme une nouvelle étape « sur le chemin de la consolidation des relations séculaires et multiples entre les peuples de Mauritanie et du Maroc ».

La semaine marocaine à Nouakchott intervient un mois après la neuvième édition du Festival des Villes Anciennes de Mauritanie (FVAM), organisée dans la ville de Chinguetti (Nord), dont le Maroc était l’invité d’honneur.

Au programme de la semaine, des pavillons exposant l’artisanat et les produits du terroir du Maroc, des soirées musicales, des rencontres B to B, des conférences sur le climat des affaires et les opportunités d’investissement en Mauritanie, la présentation du secteur de l’artisanat marocain, une communication sur l’expérience marocaine dans la création des zones logistiques, une conférence sur les échanges commerciaux entre le Maroc et la Mauritanie : état des lieux et perspectives, des veillées poétiques, des séances de gastronomie…. ».