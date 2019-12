Une nouvelle poche 10 ?

Les faits sont insolites. Pourtant ils se déroulent dans le quarter le plus chic de Nouakchott, celui de Tevragh Zeina. A deux pas du centre émetteur, les dernières clôtures en partant vers Nouadhibou ont été édifiées non sur un terrain loti mais sur une ‘’gazra’’. Un homme d’affaires, qui dispose apparemment de solides appuis, a fait main basse sur ces terrains de plus de 3000 mètres carrés. Qui ne figurent pas sur le plan de lotissement du quartier établi par le ministère de l’urbanisme, et n’ont encore pas moins de permis d’occuper délivré par celui des Finances. Ils ont en tout et pour tout une autorisation de construire pour un seul lot qui, même si elle est valable (ce qui est loin d’être sûr) ne permet pas de clôturer tout le lot et d’y édifier des boutiques. Les équipes du ministère de l’Habitat, alertées par le voisinage, sont venues sur les lieux avant de s’éclipser en douce. Le Hakem de Tevragh Zeina ne semble pas lui non plus très chaud pour s’occuper de cette affaire. Alors pourquoi démolir les villas de la poche 10 et laisser d’autres profiter indûment de l’espace public. Madame la ministre, réveillez-vous !