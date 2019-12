Mort de deux orpailleurs au Nord

Deux orpailleurs mauritaniens ont trouvé la mort dimanche soir à la suite d’une course poursuite engagée par des éléments du Front Polisario dans la zone de Gleibatt El Voul (Nord), rapporte lundi, le site d’informations en ligne «Saharamedias ».

« L’incident est intervenu alors que les combattants du Front Polisario poursuivaient des véhicules d’orpailleurs mauritaniens

prospectant dans une zone située à 180 kilomètres de Zouerate, sous contrôle du mouvement sahraoui ».

Jusque là méconnue, l’activité de l’orpaillage a été découverte par

les mauritaniens au début de l’année 2016.

Depuis lors, des milliers d’individus s’y adonnent à différents endroits du territoire et même parfois au-delà.

Ainsi, malgré une surveillance renforcée de la frontière, les autorités algériennes ont plusieurs fois arrêté des orpailleurs

mauritaniens et les ont remis aux autorités de Nouakchott au cours des

mois écoulés.