Mauricom: Le côté discret du 59ème anniversaire de l'indépendance

Une prestation discrète a été ce beau tableau que la société de services Mauricom a extraordinairement peint aussi bien à travers la tribune officielle sur laquelle le président de la République, les membres du gouvernement, les hôtes de marque ainsi que les anciens présidents se sont installés qu’au niveau des autres tentes à l’occasion de la célébration du 59eme anniversaire de l’indépendance à Akjoujt. Les services que cette entreprise prodigue confirment qu'elle mérite les égards, le soutien et l'assistance des autorités nationales. L’entreprise Mauricom a séduit par la qualité du son, de l'éclairage et du pavoisement aussi bien au niveau de ses belles tentes qu'à celui des autres sites choisis pour les besoins de la célébration de de la fête nationale. Véritablement, les professionnels de Mauricom ont démontré à cette occasion une grande capacité de très bien s'acquitter de ce genre de prestations avec professionnalisme, méthode et art.