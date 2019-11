Des mesures pour la réhabilitation du système sanitaire

Le gouvernement mauritanien met actuellement en œuvre une série de mesures pour réhabiliter le système sanitaire et « assurer le fonctionnement régulier des services de santé », annonce un document du ministère de la santé.

Celles-ci comportent un plan détaillé «visant à rétablir la confiance et rapprocher les services de santé de la population. Une application rigoureuse de la règlementation dans le secteur pour la fin du désordre constaté à travers les pratiques médicales, une amélioration de la qualité de la médecine et la détermination de la responsabilité du personnel des services de santé dans les cas de décès ».

Ces mesures sont mises en œuvre après de larges consultations avec tous les segments du secteur. « Les procédures entreprises par le département de la santé sont globales.

Elles ont commencé par la vérification et la recherche des causes réelles de décès dans les structures publiques et privées sur l’ensemble du territoire national ».

Ces mesures visent « à protéger la santé des citoyens conformément aux devoirs religieux, légaux et moraux » de l’Etat.

Des cliniques et pharmacies, évoluant en marge de la réglementation, ont été fermées en Mauritanie au cours des dernières semaines.