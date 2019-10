TEKANE : L’ACTUME organise, à Courbevoie, une soirée de collecte de fonds au profit de sa pharmacie communautaire

L’Association ACTUME a organisé, le 5 octobre, dans la salle de réunion de la mairie de Courbevoie (France), une soirée de collecte de fonds au profit de la pharmacie communautaire et solidaire de Tékane, en Mauritanie. L’objectif de cette opération est de mobiliser des fonds auprès des partenaires pour la réalisation de son projet «pharmacie communautaire». Un projet intégré comportant un espace de formation, un espace social, une dimension écologique (retraitement et solaire) et une zone relative à la recherche en matière de culture phytothérapique et de reboisement.

Au cours de cette cérémonie rehaussée par la présence du maire de la commune de Courbevoie, Jacques Kosowski et de son adjointe Marie Pierre Limoge, Mme Aissata Kane dite Astou, en charge de la mobilisation des ressources et de la communication, a rappelé, au nom du président de l’ACTUME, M. Oumar Kane, les objectifs de ce projet, lancé depuis bientôt deux ans par la diaspora de Tekane, réunie au sein de l’Association de lutte Contre la Tuberculose et des Maladies Endémiques (ACTUME). « Notre objectif est de doter la commune de Tekane d’une pharmacie communautaire et solidaire permettant d’assurer et d’améliorer la qualité des soins de santé grâce à une traçabilité des médicaments et assurer une prévention continue dans la circonscription. L’accès aux soins constitue une préoccupation majeure des populations de cette circonscription rurale. Aussi, cette pharmacie se veut-elle un lieu d’orientation, d’informations et d’échanges consacrés à la santé des plus démunis », a expliqué Aissata Kane. Dans ce cadre, elle contribuera à la valorisation des plantes médicinales locales pour soigner autrement les malades. Signalons que pour accéder à la pharmacie la plus proche du village de Tekane, il faut parcourir plus de 60Km.

La proteparole d’ACTUME a profité de cette occasion pour réitérer aux responsables de la commune de Courbevoie les remerciements de l’association pour leur sollicitude et leur appui sans faille.

Signalons que le projet d’ACTUME, en plus de la pharmacie communautaire comporte aussi un jardin de plantes médicinales. Parrainée cette année par Amadou Dia Diagaraf Dimat et son épouse Fatimata Lome, la soirée de gala a réuni plus de 200 personnes dont madame Constance BORDES, chargée des Missions Stratégiques à IBM, des ambassadrices de l’association et des artistes. Les travaux de réalisation de cet important projet pourraient démarrer l’an prochain.