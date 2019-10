CNOSM/CNOT : la coopération technique en ligne de mire

Le CNOSM (Comité National Olympique et Sportif Mauritanien) bénéficiera d’un appui technique du CNOT (Comité National Olympique Tunisien). Deux experts du CNOT séjournent à Nouakchott dans le cadre d’un échange technique entre les deux structures. Salahddine Bouddhina, directeur de la communication et des relations internationales chargé du pôle promotion des valeurs olympiques au Comité National Olympique Tunisien et AbdelMajid Snoussi, ancien directeur des Sports ont, avec leurs homologues mauritaniens mené un travail intense sur la plateforme de solutions et exploré les pistes de collaboration. Ainsi, grâce au concours des experts tunisiens, le CNOSM affinera son plan stratégique. Les techniciens mauritaniens se rendront prochainement en Tunisie pour mieux approfondir leur expertise et poursuivre les échanges entamés à Nouakchott.

Notons que le président du CNOSM, après avoir souhaité la bienvenue aux hôtes tunisiens, a présenté le CNOSM et une esquisse de diagnostic.

Tandis que le premier vice-président Souleymane Thioub a décliné la

feuille de route du plan stratégique du CNOSM2020-2024.

Accompagnés par le président du CNOSM, les experts tunisiens ont rencontré les présidents de la fédération mauritanienne de basket ball

Fall Youssouf et celui de Tennis Mohamed Lemine Ould Lemrabott. Au cours de ces

entretiens qui se sont tenus dans les sièges respectifs de ces deux associations, les différentes parties ont identifié les problèmes rencontrés par les deux disciplines et les avancées enregistrées. Les experts tunisiens ont mis à profit leur séjour pour tenir des réunions avec les présidents des différentes commissions et quelques acteurs du mouvement sportif.

Par ailleurs, le CNOSM et le CNOT projettent de développer des visites

d’échanges soutenus par la Solidarité Olympique. Le président du CNOSM,

Abderrahmane Ethmane a profité du séjour des experts tunisiens pour

remercier la Solidarité Olympique qui soutient le développement du

sport mauritanien

Peu avant son départ de Nouakchott, Slaheddine Boudhina, directeur de

la communication et des relations internationales chargé du pôle

promotion des valeurs olympiques au Comité National Olympique Tunisien

a renouvelé au président du CNOSM «ainsi qu’à l’ensemble de votre équipe et votre charmante famille ma profonde gratitude pour tout l'égard dont vous m’avez entouré ».

Dans le message de remerciement au président et au comité directeur du

CNOSM l'expert tunisien soutient :« Je tiens à vous féliciter particulièrement pour tout l’engagement qui vous caractérise dans l'accomplissement de votre noble mission. Je suis persuadé que vous présentez un projet d' un grand dirigeant sportif aussi bien pour