Réunion de suivi de la mobilisation des ressources pour le Programme d’Investissements Prioritaires (PIP) du G5 Sahel

La capitale mauritanienne abrite ce mardi, la première réunion de suivi des annonces du Groupe de Nouakchott (G-Nouakchott), entre le G5 Sahel et ses partenaires, visant à faire le point sur la

mobilisation des ressources suite aux engagements de financement du Programme d’Investissements Prioritaires (PIP), annoncés à l’occasion d’une conférence organisée en décembre 2018.

La cérémonie de lancement de cet atelier s’est déroulée en présence du ministre mauritanien de l’industrie et de l’économie, Cheikh El Kebir ould Moulaye Taher.

Le G5 Sahel est une organisation sous-régionale dédiée à la lutte contre le terrorisme, l’insécurité et à la coordination des actions de développement, dont les pays membres sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Dans un discours prononcé à l’occasion du démarrage des travaux, le Secrétaire Permanent du G5 Sahel, Maman S.Sidikou, a expliqué que la réunion va permettre au Groupe de Nouakchott « de faire le point sur le chemin parcouru, sans complaisance, conscients des responsabilités qui nous incombent dans un contexte régional particulièrement

difficile.

En l’occurrence, le sommet extraordinaire de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) élargi qui vient de se tenir à Ouagadougou (Burkina Faso), nous rappelle l’impérieuse

nécessité de passer plus vite et plus concrètement des paroles aux actes afin de changer la donne tant sur le volet sécuritaire que sur celui du développement ».

La CEDEAO réunit 15 pays d’Afrique de l’Ouest.

La Mauritanie, le Cameroun et le Tchad ont également participé à la réunion d’Ouagadougou sur la lutte contre le terrorisme et l’insécurité organisée le samedi 13 septembre.

Le SP du G5 Sahel a rappelé par la suite «que le développement est la clé de la stabilité à long terme de la région ».

Pour rappel, lors de la conférence de Nouakchott consacrée à la mobilisation des ressources pour le Programme d’Investissements Prioritaires (PIP) du G5 Sahel, les différents partenaires (états et

institutions) avaient annoncé des engagements à hauteurs de 2,4 milliards d’euros.