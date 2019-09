Le PDG de Kinross rencontre le nouveau Président de la République islamique de Mauritanie

Nouakchott, le 11 Septembre 2019 – J. Paul Rollinson, Président Directeur Général de Kinross Gold Corporation, a rencontré et félicité le Président nouvellement élu de la République Islamique de Mauritanie, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Mr. Rollinson a réitéré l’engagement continu de Kinross envers le pays et la mise en opération sécurisée de Tasiast conformément aux meilleures pratiques internationales, alors qu’elle poursuit encore le développement de la mine.

Mr. Rollinson a souhaité au président Mohamed Ould Cheikh El Gazhouani le plus grand succès dans la noble tâche qui est de guider le peuple mauritanien vers un avenir prospère. Le PDG de Kinross a également souligné la forte performance opérationnelle de la société et confirmé : "qu’avec le ferme soutien du Gouvernement Mauritanien, Kinross envisage non seulement plus d’investissements, mais aspire aussi à être un investisseur étranger et un partenaire de développement clé pour le pays".

Tasiast est un contributeur majeur à l’économie mauritanienne et continuera à générer des avantages significatifs grâce aux impôts et redevances, au développement des compétences et techniques de notre main-d’œuvre, aux achats locaux et au soutien des communautés locales.

La société envisage de continuer à soutenir le développement du secteur minier mauritanien en collaboration avec le Gouvernement et ce, afin de créer des résultats durables et bénéfiques pour toutes les parties dans un cadre juridique clair et transparent.

Kinross est sur le point d'achever, le financement à hauteur de 300 millions de dollars, d’un projet pour Tasiast plus tard cette année par la Société financière internationale (SFI), Exportation et développement Canada (EDC) ainsi que deux banques commerciales.

Le Président Directeur Général de Kinross, qui a été rejoint pour cette réunion par le Vice-Président aux Relations Extérieures de TMLSA, Brahim M’Bareck, rencontrera également le Premier ministre, Ismail Bedda Ould Cheikh Sidiya, et le Ministre de l’Énergie, des Mines et du Pétrole, Mohamed O. Abdel Vettah.

Il a profité également de l'occasion pour visiter la mine de Tasiast avec les membres indépendants du conseil d'administration mauritanien de Tasiast, Mr. Ousmane Kane et Mr. Taleb Abdivall. Tasiast a récemment achevé un projet d'expansion majeur dont les résultats dépassent largement les attentes, suscitant l'intérêt des investisseurs internationaux.

