Sélibaby: Des équipes du CRM pour assister les populations touchées

Le Croissant Rouge Mauritanien a déployé, dès les premières heures des inondations provoquées par les fortes pluies qui se sont abattues les 26 et 27 Août, sur Sélibaby, des équipes de secouristes pour assister les populations touchées. Sur place, les secouristes ont intervenu dans différents domaines : assistance, orientation, évacuation et secourir.

D’une part, les volontaires secouristes évacuaient les familles des habitations inondées vers des endroits d’accueil. D’autre part, ils accompagnaient les personnes qui traversaient l’eau d’un lieu vers un autre.

Toujours dans le cadre de sa mission d’intervention et d’assistance, le CRM avait déployé d’autres équipes dans les villages environnants de Sélibaby.

En parallèle à ces activités, les secouristes ont sensibilisé les familles sur les dangers de la consommation et l’utilisation des eaux polluées et l’importance de la protection contre les moustiques et les insectes en cette période d’hivernage.