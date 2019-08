Les projets illusoires d'Aziz: Un écran de fumée

Après avoir gouverné onze ans le pays, Mohamed Ould Abdel Aziz a remis le pouvoir le premier août 2019 à Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani déclaré vainqueur de l'élection du 22 juin 2019. Sur les réalisations, les avis sont mitigés. Pour les uns, beaucoup de choses ont été faites. Pour d'autres, beaucoup reste à faire. Mais, ce qui est sûr est que l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz et son gouvernement ont promis de réaliser des projets dans le cadre de cérémonies solennelles qui sont restés illusoires. C'est l'exemple du pont de Rosso annoncé par le fameux ministre de l'économie et des finances pour un financement de 12 milliards MRO obtenus dans le cadre d'une convention de prêt avec la Banque Africaine du Développement. Or, ni le pont n'a été fait ni le peuple ne sait où est passé l'argent ? C'est ensuite l'exemple de l’échangeur du carrefour Madrid dit pont de l'amitié qui devrait, selon les termes du ministre de l'économie et des finances

Ould Diay, permettre la fluidité de la circulation au niveau de cet engorgement. Le don chinois d'un milliard six cents cinquante millions MRU destiné à le réaliser a disparu sans que le pont ne soit édifié. C'est aussi l'exemple de la Grande Mosquée de Nouakchott de 15.000 places avec une aile pour femmes et équipements modernes ou cet hôtel cinq étoiles Sheraton de six étages dont les travaux devraient finir en septembre 2016. Dans l'une de ses conférences de presse Mohamed Ould Abdel Aziz a promis à la fin de son ultime mandat de procéder à un audit général de tous les établissements publics pour s'assurer que les procédures légales et de bonne gestion des fonds et ressources ont été bien observées. Malheureusement, comme certains projets, cette promesse n'a pas été tenue sinon elle aurait certainement permis de savoir où est passé l'argent des projets illusoires de l'ancien régime.