Le ministre de l'intérieur aux députés de la majorité : " voici Les priorités du président de la République"

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salem ould Merzoug, a organisé une série de rencontres avec certains députés de la majorité. Ces réunions interviennent dans le cadre de contacts que les nouvelles autorités entreprennent avec les principaux acteurs pour faire bouger certains dossiers pendants déposés sur le bureau du président de la République. Le ministre de l'intérieur a déclaré aux députés que le président est fier de leur soutien apporté au cours de la campagne et compte les associer à la résolution des problématiques posées. Le ministre a demandé aux députés de le saisir des problèmes qui leur sont posés au niveau de leurs circonscriptions électorales. Ould Merzoug a expliqué aux députés les priorités du président de la République et leur a expliqué sa disponibilité de discuter avec eux de toutes les questions nationales. Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a expliqué aux députés la nécessité pour le président de la République de se concerter et de coopérer avec le gouvernement pour la réalisation du programme sur la base duquel les Mauritaniens l'ont élu.