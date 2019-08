Birame Dah Abeid en vacances en Allemagne

Le président du Mouvement Abolitionniste (IRA) Birame Dah Abeid s'est envolé mercredi soir avec sa famille à destination de l'Allemagne pour passer un mois de vacances dans la ville de Berlin. Birame Dah Abeid profitera de ce séjour pour procéder à un bilan médical après plusieurs mois passés dans la campagne de l'élection présidentielle du 22 juin dernier. Il faut rappeler que Birame Dah Abeid est passé deuxième sur six candidats avec un peu plus de dix huit pour cent de plus des neuf cent mille votes exprimés. Avec trois des autres candidats malheureux (Sidi Mohamed Ould Boubacar, Kane Hamidou Baba et Mohamed Ould Maouloud), BDA a refusé de reconnaître les résultats annoncés par la commission électorale nationale indépendante (CENI) et validés par le Conseil Constitutionnel. Mais il a cependant exprimé sa disponibilité à engager un dialogue avec le pouvoir qui lui envoya quelques jours après cette déclaration l'ancien ministre de la fonction publique et président du comité de gestion de l'Union Pour la République (UPR). Après quelques entrevues, des incompréhensions ont surgi entre Birame Dah Abeid et ses trois amis candidats de l'opposition. Le pouvoir et Birame continuent des négociations qui ont failli aboutir à un accord qui devait être paraphé à l'hôtel Azalai la veille de l'investure du nouveau président Mohamed Ould Cheikh Ghazwani. Finalement, à cause de quelques divergences de derrière minute, Birame Dah Abeid et Seyidna Aly Ould Mohamed Khouna l'envoyé du pouvoir ne sont pas allés jusqu'au bout du processus.