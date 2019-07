KHB reçu par Aziz

A la surprise générale et alors qu’il adoptait jusqu’à présent la position la plus réfractaire au dialogue avec le pouvoir, Kane Hamidou Baba, le candidat de la Coalition Vivre Ensemble a été reçu hier (mercredi 25 juillet) par le président Ould Abdel Aziz au Palais présidentiel. Kane, qui a rejeté tout dialogue avec le pouvoir tant que tous les militants de la CVE arrêtés au lendemain de la présidentielle ne sont pas libérés et l’état de siège de certains quartiers de Nouakchott levés, prend ainsi l’opposition à contre-pied. Particulièrement Biram qui a posé les premiers jalons de ce dialogue avec une délégation du pouvoir et avec lequel il aurait eu une chaude empoignade lors d’une réunion des candidats de l’opposition. KHB rejetait alors toute idée de dialogue. Autre temps….