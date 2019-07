Tirage au sort CAN 2021 : la Mauritanie logée dans le chapeau 2

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé, le 4 Juillet 2019, la composition des cinq chapeaux relatifs au tirage au sort des éliminatoires de la trente-troisième édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2021. Logés dans le deuxième chapeau, les Mourabitounes seront fixés sur leur sort, à l’issue du tirage qui aura lieu le jeudi 18 Juillet au Caire, en marge de la 32e assemblée générale de la CAF. Au total, 52 équipes concernées ont été réparties en cinq pots : les trois premiers constitués de douze équipes et les deux autres de huit. La répartition est basée sur le dernier classement FIFA publié le 14 Juin dernier.

Selon l’agenda de la CAF, les matches préliminaires de ces éliminatoires se joueront entre le 16 et 18 Août, pour la phase aller, puis entre le 27 et le 29 du même mois, pour la phase retour. La première journée sera disputée entre le 7 et le 15 Octobre, tandis que la deuxième aura lieu entre le 11 et le 19 Novembre de l’année en cours. La troisième et la quatrième journées débuteront le 31 Août 2020, pour se terminer le 8 Septembre de la même année. La cinquième et la sixième journée auront respectivement lieu en Octobre et Novembre 2020, précisément du 5 au 13, pour la cinquième journée, et du 9 au 17, pour la sixième et dernière journée.

Les différents chapeaux

Pot 1 : Sénégal, Tunisie, Nigeria, Maroc, République démocratique du Congo, Ghana, Cameroun, Egypte, Burkina-Faso, Mali, Côte d’Ivoire et Algérie.

Pot 2 : Guinée, Afrique du Sud, Cap-Vert, Ouganda, Zambie, Bénin, Gabon, Congo, Mauritanie, Niger, Kenya et Libye.

Pot 3 : Madagascar, Zimbabwe, République Centrafricaine, Namibie, Sierra Leone, Mozambique, Guinée-Bissau, Angola, Malawi, Togo, Soudan et Tanzanie.

Pot 4 : Burundi, Rwanda, Guinée équatoriale, Eswatini, Lesotho, Botswana, Comores et Ethiopie.

Pot 5 : Liberia, Île Maurice, Gambie, Soudan du Sud, Tchad, São Tomé-et-Principe, Seychelles et Djibouti.

Les équipes du chapeau 5 disputeront les tours préliminaires, contrairement aux autres nations, exemptées. Les quatre sélections qualifiées, à l’issue des tours préliminaires, seront reversées dans le chapeau 4.

THIAM