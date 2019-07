Le FONADH appelle à la fin des arrestations arbitraires

Le Forum National des Organisations de Droits Humains (FONADH), un collectif d’une vingtaine d’ONG, appelle les autorités mauritaniennes « à mettre fin aux arrestations arbitraires » notées depuis la fin de l’élection présidentielle du 22 juin 2019, dans une déclaration rendue publique vendredi.

Ces arrestations notées à la fois à Nouakchott et dans les régions «ont touché des militants de droits humains, des journalistes, des hommes politiques et des immigrés venus des pays voisins, notamment le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, la Gambie et la Guinée Conakry, tous pris à leurs domiciles », signale la déclaration du FONADH.

« Certains de ces détenus ont été libérés sans qu’ils ne sachent les motifs de leur arrestation. Ce qui est contraire aux lois. Ce climat de violations systématiques et ciblées des droits de l’homme et des libertés est incompréhensible et inadmissible.

Le FONADH attire l’attention de l’opinion nationale et internationale sur la gravité d’une telle situation et des risques des dérapages ».

Parmi les personnes arrêtées ces derniers jours, on note Samba Thiam, leader des Forces Progressistes pour le Changement (FPC-ex FLAM), Camara Seydi Moussa (journaliste)-tous 2 libérés et Ahmedou ould Wedia, journaliste proche de la mouvance islamiste (encore détenu).