La Société Tasiast soutient la formation technique des de Jeunes : des certificats de formation délivrés à un premier groupe de stagiaires

Nouakchott le 19 Juin 2019_ Tasiast soutient l'éducation des jeunes et a donné suite à cette activité d’appui lors du dernier trimestre et ce, en liaison avec l'EETFP-BTP (Ecole d’Enseignement technique et de formation professionnelle - Construction et Travaux Publics). Un financement est en effet octroyé depuis décembre 2018 par Tasiast à l'EETFP-BTP, pour la formation de 240 individus en trois ans.

L'EETFP-BTP, qui assure la gestion du programme, offre de nombreuses filières de spécialisation tel que la mécanique, la soudure, le froid industriel, l’électricité, la maçonnerie voire la couture. Filières pour lesquelles ont été acquis tous les matériaux requis, ainsi que les équipements de protection personnels nécessaires, afin que l’apprentissage se fasse dans les meilleures conditions qui soient. Les stagiaires reçoivent de même une bourse mensuelle de 3 000 mru chacun.

Le 13 juin 2019, au terme de trois mois de formation, près de 90 jeunes inscrits à ce programme, ont donc obtenu leurs certificats. L’impatience était grande d’ailleurs pour ces derniers, de recevoir leurs attestations en présence du Directeur de l’établissement, du Vice-Président des Relations Extérieures de Tasiast Mr. Brahim M’Bareck, ainsi que de la délégation venue représenter la société.

Lors de l’ouverture de la cérémonie, Le directeur de l'EETFP-BTP, Mr. Hamahoullah a souligné l'importance des programmes de formation technique pour l'insertion des jeunes et la résorption du chômage, tandis que le Vice-Président de TMLSA, Mr. Brahim M'Bareck, a précisé à son tour :

´´ Ce programme, qui renouvelle les actions précédemment réalisées au CFPP (dit de nos jours EETFP-BTP) sur financement de TMLsa, est l’un des plus importants programmes de coopération et d’assistance financés par notre entreprise au bénéfice des Mauritaniens. J’espère qu’il constituera de même une brique solide dans la construction de l’avenir de ces jeunes et permettra de leur ouvrir de nouveaux horizons. ´´

Le Directeur de l’EETFP-BTP Mr. Hamahoullah et le porte-parole des stagiaires ont de même vivement remercié la société pour la mise en place de ce programme.

Les certificats de formation ont ensuite été remis, avec l’appui de la Directrice des Relations communautaires, Mme Hapsatou Ball et de son confrère, Mr Ahmedou Jiddou. A leur tour, ils ont rencontré les jeunes, qui ont posé quelques questions et livré leur témoignage. Les questions de Mohamedou et d’Alioune se sont par exemple centrées sur la recherche d’emploi :

« Je suis venu de Chami. Mon camarade lui, vient de Nouadhibou mais c’est par l’intermédiaire de la mairie d’Inal dont il est originaire qu’il a trouvé cette formation. Nous espérons bien tous deux, étant venus de villes proches de Tasiast, qu’en gardant le contact nous finirons par trouver un emploi. »

Les jeunes femmes telles qu’Aminetou et Mariem par exemple, qui détiennent un certificat en mécanique et électricité, étaient pour leur part convaincues de l’intérêt de leur formation, car ce sont autant des métiers d’hommes que de femmes : « Rien ne nous empêche de trouver un emploi dans une grande société. Là-bas, le travail se fait différemment. »