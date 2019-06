L’eau minérale Tijirit disculpée

Un mail interne à la société Tasiast avait fait le buzz la semaine dernière sur la toile. Il faisait état de la présence d’une bactérie Coliform dans une bouteille de Tijirit, une eau minérale largement consommée dans le camp de vie de la société. Le mail, qui avait fuité à dessein, a omis sciemment de dire que c’était une seule bouteille qui était concernée et non toute l’eau minérale. Et que des recherches étaient en cours pour avoir une idée de l’ampleur du problème. Mois d’une semaine après, la vérité est rétablie. Les résultats des tests, commandés par la société, ont conclu qu’il n’y pas ‘’de contre-indication à la consommation de l’eau Tijirit distribuée sur le site. En conséquence, la quarantaine est levée et les cartons d’eau ont été remis à la consommation.’’ Tout est bien qui finit par bien.