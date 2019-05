Rencontres ambassadeurs de l’UE et candidats à la présidentielle

Les ambassadeurs de l’Union Européenne (UE) et de tous ses Etats membres, accrédités à Nouakchott, ont entamé un cycle de rencontres avec les 6 candidats à l’élection présidentielle prévue en Mauritanie le 22 juin prochain, annonce jeudi la représentation diplomatique de l’UE à Nouakchott. Les pays européens représentés à Nouakchott sont l’Allemagne, l’Espagne, la France et le Royaume- Uni.

« Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre d’un dialogue politique continu entre la Mauritanie et l’Union Européenne (UE), en vue de s’informer sur les programmes respectifs des candidats et d’échanger sur leur vision du partenariat » entre Nouakchott et Bruxelles.

Mohamed ould Abdel Aziz, président en exercice, est frappé par la limitation constitutionnelle des mandats.

Les 6 candidats à l’élection présidentielle du 22 juin 2019 en Mauritanie sont Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed dit Ghazouani (majorité), Sidi Mohamed ould Boubacar (indépendant/ancien premier Ministre), Biram Dah ould Abeid (leader antiesclavagiste), Mohamed ould Maouloud (Coalition des Forces pour le Changement Démocratique-CFCD), Kane Hamidou Baba (Coalition Vivre Ensemble-CVE-mouvance nationaliste noire) et Mohamed El Mourteji El Wavi (indépendant).