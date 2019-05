L’équipe de chirurgie cardiovasculaire sauve d’une mort subite une patiente de 29 ans

L’équipe de chirurgie cardiovasculaire du centre national de cardiologie (CNC) a sauvé d’une mort subite, le 30 avril, une patiente de 29 ans.

Admise au centre, la patiente fut prise en charge rapidement par Dr. Thouraya Abdel Khader du service des urgences. Après une échographie cardiaque et autres examens annexes, le médecin constate un myxome de l’oreillette gauche, c’est à dire qu’une tumeur se développait dans ses cavités cardiaques. Elle risquait une mort subite si elle n’état pas opérée deux heures après le diagnostic, fait-on remarquer. Le médecin décide alors de saisir le chirurgien cardiovasculaire, le Pr. Khaled Boye qui jeta un coup d’œil le sur le cliché que lui tendait son collègue. Il s’en suivit aussitôt un branle bas de combat au service de chirurgie. Il fallait opérer la patiente pour lui sauver la vie. Une course contre la mort s’engage car l’équipe de chirurgie de Khaled Boyae s’apprêtait à faire relâche. Le chirurgien examine la fille et constata qu’elle éprouvait des difficultés à respirer depuis un mois déjà. Les anesthésistes, les instrumentalistes et autre personnel annexe furent vite mobilisés. Concertation avec la famille et la patiente. Préparation du bloc. L’horloge tournait. L’équipe d’une douzaine de personnes dirigée par le Pr. Khaled jeta un coup d’œil sur la machine de circulation extracorporelle, s’assura de la bonne coordination avec la banque de sang, le laboratoire, la pharmacie et l’administration. L’opération d’urgence à cœur ouvert pouvait alors commencer pour extraire la tumeur qui obstruait l’orifice du cœur. Un gros moment d’angoisse pour l’équipe et pour la famille de la patiente qui se couronna par un succès franc. La tumeur est extraite. Un ouf de soulagement pour tout le monde. Un gros exploit. Une satisfaction pour le directeur du CNC, le Pr. Ahmed Eba qui se réjouit des exploits que le personnel de l’établissement ne cesse de réaliser. La patiente se porte très bien, rapporte le centre.