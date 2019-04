Sixième marche du Manifeste

Le Manifeste pour les droits politiques, économiques, sociaux et culturels des Harratines pour une Mauritanie réconciliée avec elle-même a organisé ce lundi 29 avril 2019 la sixième édition de sa marche qui s'est ébranlée depuis la nouvelle maison des jeunes aux environs de 17h pour emprunter l'avenue allant vers le carrefour Madrid pour arriver aux environs de 19h 30 à la place Ibn Abbas. Plusieurs milliers de personnes des diverses communautés nationales ont participé à cette grande manifestation qui coïncide chaque année avec la création le 29 avril du Manifeste pour les droits politiques, économiques sociaux et culturels des Harratines et dont le premier président Mohamed Saïd Ould Homody est décédé en 2016. Plusieurs personnalités politiques nationales dont Ahmed Ould Daddah, le président du Rassemblement des Forces Démocratiques, trois candidats à la présidentielle de 2019, notamment Mohamed Ould Maouloud, Sidi Mohamed Ould Boubacar et Kane Hamidou Baba en plus du chef de file de l'opposition démocratique, Brahim Ould Bekaye ont aussi assisté à la marche. Pour la première fois, l'Union Pour la République a délégué Mohamed Lemine Ould Dahi pour la représenter à cette importante marche. Déjà la veille de la marche, le candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazwani a dépêché une délégation de parlementaires auprès du président du Manifeste Me Id Mohameden M'barek pour lui exprimer son soutien à son organisation. Dans son discours, le président a rappelé que l'organisation de la marche cette année sous le thème " la résolution de la cause Harratine est la garantie de la cohabitation" signifie qu'il est temps que tous les Mauritaniens prennent conscience de l'importance de la problématique et de l'urgence de lui trouver ensemble une solution définitive.