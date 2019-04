Pr Amar Mohamed Lemine : Reconnaissance supranationale d’un praticien mauritanien

Une vidéo médicale spécialisée du Pr Amar Mohamed Lemine présentant un volet de training of trainers sur la réparation des lésions complexes des fistules obstétricales et postée sur Facebook à déjà été visionnée environ 10 000 fois, ce qui constitue une première pour nos praticiens dont l 'expertise commence à s'exporter et être reconnue sur le plan international. .

voici le lien :

https://web.facebook.com/DrAmarMedLemine/videos/vb.1633219600296249/2173823929608212/?type=2&theater¬if_t=page_post_reaction¬if_id=1555934272855869

Une photo publiée dans le grand magazine français Paris-Match à l'occasion d'un reportage effectué à l'occasion de l'une de ces missions humanitaires de réparations des survivantes de fistules obstétricales et formations des praticiens locaux (Mauritanie, Bénin, Guinée, Guinée Bissau, RDC) a aussi largement circulé sur les réseaux sociaux.

Félicitations chaleureuses à ce brillant compatriote.