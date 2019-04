Le candidat de la coalition « Vivre ensemble » à la présidentielle de 2019 sur une télévision sénégalaise

Le candidat à la présidentielle 2019 de la coalition « Vivre ensemble », Dr Kane Hamidou Baba était, ce samed 20 avril, l’invité de l’émission en langue Pulaar de la 2STV, une télévision privée sénégalaise. Il était accompagné de BALAS, président du PMC.

Durant une heure d’horloge, le candidat a répondu aux questions de Hamet Ly qui a profité du séjour sénégalais des deux hommes à l’occasion de la DAAKA 2019, un rassemblement religieux à Medina Gounass, dans la région de Kolda.

Ce fut l’occasion pour Dr. Kane Hamidou Baba et de Balas de revenir sur le processus de désignation du candidat de la coalition « vivre ensemble », des critères édictés, les difficultés rencontrées, enfin la décision des protagonistes perdants de respecter le choix entériné. Une première dans la vie politique du pays, depuis 1957, reconnaissent –ils au passage. Ils ont exprimé leur satisfaction quant aux nombreuses réactions positives parvenues de tous les continents.

A la question de savoir si la création d’une coalition exclusivement composée de négro-africains ne traduit un malaise politique et un problème de cohabitation en Mauritanie, le candidat Kane et Balas rappellent que cette coalition n’est pas fermée, qu’elle tend, au contraire la main à toutes les composantes nationales du pays qui se reconnaissent dans sa plateforme. Le candidat Kane et Balas sont revenus sur la marginalisation de la composante noire de toutes les instances de décisions du pays la privant ainsi de tous les droits et avantages y afférant.

A la question de savoir ce qu’il propose comme solution aux problèmes du pays, une fois élu, Dr. Kane Hamidou Baba indique qu’il faut refonder la Mauritanie sur des bases nouvelles, cela passe nécessairement par un débat national sur l’ancrage de la démocratie, la bonne gouvernance, la justice sociale, la répartition équitable des ressources du pays…

Enfin sur la garantie de transparence du scrutin du 22 juin, Dr. Kane dit en douter mais que pour autant, il ne faut pas se résigner ; indiquant au passage que les candidats de l’opposition entendent se battre pour une élection transparente. Profitant des antennes de la 2STV, il appelé les mauritaniens à ne pas accepter qu’on vole leurs suffrages.