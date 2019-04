Note d’information : lancement officiel du Marathon du Sahel

Le Marathon du Sahel est une compétition entrepreneuriale de la banque mondiale dédiée aux start-ups sahéliennes qui a démarré le 28 mars 2019 dernier. Cette compétition sous régionale d’entrepreneuriat a pour but de faire émerger les meilleures jeunes start-up du sahel. Elle dure 42 jours, et dans 7 pays: Burkina Faso, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad.

Durant ces 42 jours, 4 à 5 lauréats par pays seront identifiés, accompagnés et challengés. Parmi eux, 1 à 2 champions nationaux seront qualifiés pour remporter le titre de Champion du Sahel : la start-up ayant la meilleure idée et le meilleur plan d’affaires.

Les entrepreneurs bénéficieront d’un accompagnement, d’une visibilité, de l’accès à un réseau international et d’un financement allant jusqu’à 25 000€.

L’appel à projet est ouvert du 28 mars au 28 avril.

L’événement de lancement officiel est prévu ce mercredi 17 avril au siège de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien .

Hadina RIMTIC

Contact@hadinarimtic.com