Maouloud dans les starting-blocks pour la présidentielle 2019

Mohamed ould Maouloud, leader de l’Union des Forces de Progrès (UFP-opposition) est le candidat de ce parti à l’élection présidentielle prévue en Mauritanie en juin 2019, annonce une déclaration du parti rendue publique vendredi.

Cette formation, qui tire ses origines de la gauche historique, justifie la décision de présenter la candidature de Maouloud par le contexte politique de la Mauritanie qui va vers « une élection cruciale à laquelle le président de la République en exercice, Mohamed ould Abdel Aziz, n’est pas candidat » car tenu de céder le pouvoir par le jeu de la limitation constitutionnelle des mandats.

Par ailleurs, la déclaration de l’UFP évoque le constat « de l'impossibilité de la Coalition Électorale de l’Opposition Démocratique de convenir d’un candidat unique en perspective de cette échéance électorale ».

La candidature de Mohamed ould Maouloud est une proposition du Comité Permanent, adoptée par le Bureau Exécutif et validée par le Conseil National réuni le jeudi 28 mars 2019.

Ainsi « le parti appelle les militantes, militants et sympathisants, tous les démocrates et patriotes épris de changement démocratique et l’ensemble du peuple mauritanien, à se rassembler derrière cette candidature qui porte haut le drapeau de l’indépendance, de la démocratie véritable, de la justice sociale, de l’égalité et de la prospérité ».

Toutefois, le choix du Pr Mohamed ould Maouloud, ne fait pas l’unanimité dans les rangs du parti. Ainsi, Mme Kadiata Malick Diallo, députée de la formation, la qualifiait de suicidaire il y a quelques semaines, estimant qu’une telle décision conduirait inéluctablement vers un nouvel échec électoral.