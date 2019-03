Sortie sur la candidature de Ghazwani : Aziz recadre !

Au cours d’une réunion tenue, ce mercredi 6 mars, avec les membres de la commission de suivi, désormais instance dirigeante de l'UPR, le président Mohamed Ould Abdel Aziz est revenu sur les propos qu’il avait tenus, quelques 48 heures avant. En effet, répondant à la question d’un journaliste qui lui disait en substance, « maintenant qu’il a choisi son candidat… », Ould Abdel Aziz avait coupé net « Ghazwanin s’est présenté de son propre chef », donc de lui-même, sous entendu qu’il ne l’a pas présenté, voire même qu’il ne le soutient pas. Des propos qui ont fait jaser la République. Chacun y allé de sa petite musique. Pour certains, la réponse d’Ould Abdel Aziz signifie que Ghazwani s’est imposé ou qu’il lui a été imposé, ce qui signifierait qu’il ne maîtrise plus la situation. Aujourd’hui, les détracteurs d’Ould Abdel Aziz le suspectent même de rouler pour son ex PM, Moulaye Ould Mohamed Laghdaf, ce qui ne peut plaire à l’armée qui, elle, pencherait pour son ex patron.

Pour éteindre l’incendie et dissiper les doutes, qui commençaient, semble-t-il à prendre, Ould Abdel Aziz s’est trouvé une occasion : la réunion de la commission de suivi de l’UPR pour recadrer ses propos. Après avoir réaffirmé son soutien au candidat de la majorité, Ould Abdel Aziz n’a pas manqué d’exhorter le parti à ne ménager aucun effort pour faire triompher son candidat, dès le premier tour de la prochaine présidentielle. Pour autant, ambiguïté est-elle levée ?