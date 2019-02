Sélibaby : fermeture de pharmacies

Des forces mixtes de la police et de la douane ainsi que des agents du ministère de la santé ont procédé mercredi 13 février, à la fermeture de cinq pharmacies, lors de descentes inopinées, à Sélibaby. Ces

pharmacies, situées en face du centre hospitalier de Sélibaby et d'autres au centre-ville, sont coupables de manquements aux règles et/de "violation" des normes requises en la matière. Ces fermetures font suite à différentes enquêtes et mission du ministère de la Santé menées à cet effet.

La vente des médicaments contrefaits ou périmés et des produits prohibés aux populations est un phénomène qui a pris une ampleur inquiétante dans cette région du sud. Interdits, pourtant, ces produits sont étalés à même le sol dans des marchés et trouvables dans des pharmacies.

Les pharmaciens ou du moins de simples vendeurs, profitant de la naïveté des uns et de la complicité de certains dont des traitants, écoulent ces produits aux effets nuisibles à la santé. Il serait judicieux de mener également des opérations coup de poings à l’encontre des vendeurs de médicaments exposés dans les différents marchés.

Ba Amadou Gaynako

CP Guidimakha