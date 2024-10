Ministère de l’Économie et des Finances: Communiqué de presse

Dans le cadre du suivi des activités de la mission du Fonds Monétaire International (FMI) en visite dans notre pays pour des consultations relatives à la troisième revue des accords au titre de la "Facilité Élargie de Crédit" (FEC), du "Mécanisme Élargi de Crédit " (MEDC), et de la "Facilité de Résilience et de Durabilité" (FRD), Son EXCELLENCE le ministre de l’Économie et des Finances, accompagné du ministre délégué, chargé du Budget, M. Kodioro Moussa N’Guenor, ainsi que des hauts responsables du Département, a tenu ce jeudi après-midi une séance de consultations avec la mission du FMI dirigée par M. Félix Fischer.

Au cours de la rencontre, le ministre a salué le niveau élevé de l’appui technique et financier fourni par le FMI pour accompagner les grands chantiers de réformes menés par le gouvernement dans les domaines financier et économique, afin de stimuler le développement.

Le ministre a également passé en revue les réformes entreprises par notre pays, à travers la conception et l'exécution de politiques budgétaires et de mesures économiques solides, réalisées au cours de la période écoulée. Ces réformes ont permis de renforcer les capacités nationales, d’augmenter les recettes intérieures, de gérer les finances publiques et la politique monétaire de manière efficace, de réguler le système financier et de développer les systèmes statistiques.

Par ailleurs, Son Excellence a donné des directives aux hauts responsables du département afin d’intensifier les efforts et de coordonner les actions pour surmonter les défis susceptibles de freiner la mise en œuvre des réformes structurelles, appuyées par le FMI, et de garantir le respect de toutes les normes de bonne performance.

Pour sa part, le ministre chargé du Budget a partagé la vision du ministre de l’Économie et des Finances, soulignant la pleine disponibilité des cadres du ministère pour accompagner la mission et faciliter ses travaux, tout en veillant à la bonne application des réformes afin d’assurer qu’elles produisent les résultats escomptés.

M. Félix Fischer, Chef de la mission du FMI, a, de son côté, exprimé sa gratitude aux autorités mauritaniennes pour leur coopération, tout en saluant les bonnes performances de la Mauritanie dans l’application de ces réformes. Il a affirmé que le pays est sur la bonne voie, notamment par l'amélioration des cadres des finances publiques, de la politique monétaire, de la flexibilité du marché des changes et de la gouvernance, ce qui constitue, à l'avenir, un terrain propice à l'attraction des investisseurs.

*Nouakchott, le 3 octobre 2024*