Signature d’une convention de partenariat entre la CCIAM  et la CCIAD

Monsieur Mohamed Waled, Vice-Président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Mauritanie a signé avec le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dakar Monsieur Abdoulaye Sow, une convention de partenariat entre leur deux institutions, en marge du 1er Forum Economique Sénégal - Mauritanie, tenu les 30 Septembre et 1er Octobre à Azalai Hôtel de Dakar.

Saisissant cette occasion, M. Mohamed Waled a indiqué que cette convention de partenariat vient formaliser un cadre de concertation déjà établi et une coordination parfaite entre ces deux institutions. Il s’est réjoui du partage des ressources extractives que Dieu a bien voulu doter les deux pays frères, notamment les eaux du fleuve Sénégal, les terres agricoles, l’élevage, le gaz…...

Prenant la parole à son tour, le président de la chambre de commerce de Dakar s’est dit convaincu que la signature de ce partenariat contribuera à renforcer d’avantage la coopération fraternelle entre les deux pays frères.

Le Président de la Chambre de Commerce de Dakar accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires Sénégalais se rendra à Nouakchott très prochainement afin d’étudier les moyens de mise en œuvre de cette convention dans l’intérêt d’un développement des échanges commerciaux entre les deux pays.