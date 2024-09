Fin de vacances à l’hôpital Bouamatou 

Après quelques semaines de vacances, les activités ont repris au niveau de l’hôpital ophtalmologique de la fondation Bouamatou, 19 septembre. L’affluence est toujours de mise. Devant les box de consultation, de programmation, de pharmacie, de correction/réfraction et les salles d’accueil, les patients se bousculent dans les rangs. Ils viennent de tous les quartiers de la capitale, de l’intérieur et même des fois, de pays voisins pour bénéficier de prestations gratuites en matière d’ophtalmologie et d’optique (fourniture de verres de correcteurs).

Selon des sources proches de cet hôpital de bienfaisance, l’établissement pourrait connaître d’importants progrès attendus très prochainement : création d’un centre destiné à la prise en charge du glaucome, de nouveaux box, la réfection des bâtiments. Le service d’optique disposera de son propre bâtiment… Le renforcement des capacités du personnel et l’acquisition de nouveaux équipements restent sont sur le tableau de bord de l’établissement.

C’est dire que l’établissement vivra comme une véritable révolution dont le but, avoue notre source, est d’améliorer ses prestations en vue de soulager les patients atteints de pathologies oculaires.