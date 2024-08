RFD: Communiqué de presse

M. Ahmed Ould Daddah, président du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), a reçu ce soir, à son domicile, Son Excellence le Premier Ministre, M. Moctar Ould Diaye. Ont pris part à cette rencontre MM. Brahim Ould Boihy, Conseiller Politique du Président du parti et Limam Ahmed Ould Mohamedou, Secrétaire Permanent du Parti.

La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère amicale et franche. SEM le Premier ministre a transmis au Président Ahmed Ould Daddah et, à travers lui, au RFD les salutations et la considération de Son Excellence le Président de la République.

Les deux parties ont souligné la nécessité d'intensifier les rencontres entre elles, dans l’intérêt du pays.

En conclusion, le Président Ahmed Ould Daddah a exprimé l'appréciation du parti pour cette visite, notamment sa signification politique qui appelle à l'optimisme quant à la poursuite de l'atmosphère d'ouverture et d’apaisement entre les acteurs politiques.

Nouakchott, 5 Safar 1446 - 9 août 2024

Direction de la Communication du RFD